0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak si Hurvínek představoval válku
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
28. 4. 20263 minuty

Orbán opouští parlament, možná i Maďarsko. Na očekávanou sabotáž nové vlády to nevypadá

Garrigue: Řada známých tváří Fideszu odchází z politiky, straničtí byznysmeni mizí ze země

Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Byla to jedna z nevyvratitelných pravd maďarské politiky: Viktor Orbán nemůže prohrát. A kdyby přece jen prohrál, stejně nenechá nikoho vládnout. Tak důkladně má maďarský stát ovládnutý a porobený.

První pravda padla 12. dubna, kdy opoziční strana Tisza s výrazným náskokem vyhrála ve volbách a získala ústavní většinu v novém parlamentu. Mělo tedy dojít na pravdu druhou: Orbánova státostrana Fidesz měla, v semknutém šiku, přečkat několik měsíců bez vlády, její lidé ve všech možných institucích měli všemožně sabotovat opoziční pokusy řídit zemi. Opozice měla poznat, že snaha převzít moc byla marná opovážlivost, a její voliči, že to byla naivita.

Mohlo by vás zaujmout:
Orbán už jednou prohrál. Když v roce 2002 překvapivě přišel o moc, byl podle pamětníků v rozezleném šoku. Ale jeden z jeho blízkých poradců mu řekl: buď teď může být docela dobrý bývalý premiér, co by chtěl ještě jednou vyhrát volby – a už je nikdy nevyhraje, protože takoví nikoho nezajímají. Nebo se může proměnit, stát se mužem z lidu, který za lidi bojuje, a má šanci. Poslanec Orbán moc času v parlamentu nestrávil, byl často na cestách po celé zemi. I tak prohrál další volby. Přesto to nevzdal a voliči ho v roce 2010 odměnili šestnácti lety samovlády.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články