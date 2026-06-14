Album týdne: Vzpoura proti normám a dvojímu metru – Katarzia na novém albu odmítá roli poslušné ženy
Jestli ji doopravdy něco zajímá, dráždí a je s tím neustále ve sporu, tak to jsou normy. Nepsaná společenská pravidla, která jsou zdrojem konfliktů mezi tím, co člověk chce, a tím, co se po něm chce. Očividné rozpory mezi tím, o čem se říká, že se to sluší, a tím, co se doopravdy dělá. Katarzia si jich začala všímat už na svém debutu Generácia Y. Tehdy měly mnohem víc povahu generačního napětí než toho genderového, které začalo převažovat na následujících nahrávkách – logicky už z toho důvodu, že jako žena naráží na nerovné situace, v nichž se měří dvojím metrem, čím dál častěji. Novinka Pozvi ma, neprídem se pak jen hemží konfrontacemi mezi tím, co se očekává, a tím, co by vlastně bylo doopravdy spravedlivé a také úlevné udělat.
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