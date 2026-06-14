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Kultura14. 6. 20262 minuty

Seriál týdne: Vtipné ženy jsou Stále v kurzu – seriál o smíření generací je skvělá komedie i protilék na rozdělenou společnost

Jindřiška Bláhová

Satiry z proměňujícího se zábavního průmyslu se staly jedním z výrazných seriálových trendů současnosti: Návrat na výsluní, Studio, Franšíza… S nástupem digitálních gigantů a umělou inteligencí agresivně číhající za rohem a hrozící udělat ze scenáristů nezaměstnané to bylo nevyhnutelné. Vrcholem trendu je komediální série Stále v kurzu (HBO), která nedávno skončila pátou řadou. 

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