Kalifornie se stala příkladem selhání státní správy
Stát, kde demokraté neměli dlouho konkurenci, se začíná politicky měnit
Zatímco prezident Donald Trump a republikáni si ve většině průzkumů veřejného mínění vedou špatně, v Kalifornii je situace zcela odlišná. Republikán Steve Hilton v souboji o guvernérské křeslo porazil mnoho demokratů, kteří do kampaně investovali značné prostředky, a postoupil do listopadových voleb, kde se utká s demokratem Xavierem Becerrou.
Kalifornští demokraté budou mít tendenci to odbýt jako nepodstatnou záležitost. Frustrace lidí je však reálná – a oprávněná. Kalifornie je jedním z nejdynamičtějších míst na světě. Má Silicon Valley, Hollywood, světové univerzity, mimořádné zemědělství, přístavy, přírodní krásy. Je však příkladem toho, jak bohatá společnost může utrácet stále více, zatímco produkuje stále méně toho, co její obyčejní občané potřebují. Paradoxem je, že úspěšná ekonomika je spjata s nefunkčním modelem správy věcí veřejných.
Podívejme se na stav veřejných financí. Od roku 2000 vzrostl počet obyvatel Kalifornie přibližně o 15 procent. Výdaje státu však vzrostly o více než 200 procent, a to ze 78 miliard dolarů na zhruba 248 miliard dolarů. Celkové výdaje na osobu tedy vzrostly z přibližně 2300 na 6300 dolarů. Počet státních zaměstnanců podle jednoho odhadu vzrostl o více než 50 procent. Myslí si snad někdo, že kalifornská vláda a její služby se za posledních 25 let zlepšily o 200 procent?
Hlavním selháním je bytová politika. Kalifornie dlouho mluvila jazykem soucitu, zatímco budovala systém vyloučení. Allysia Finley píše v komentáři pro The Wall Street Journal, že v letech 2021–2024 metropolitní oblast Los Angeles s téměř 13 miliony obyvatel vydala pouze 118 tisíc stavebních povolení na nové domy. Atlanta, která má přibližně poloviční počet obyvatel, jich vydala 163 tisíc.
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