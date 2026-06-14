0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč se Češi přestávají rozvádět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Respekt • Despekt14. 6. 2026

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Němci iniciativu neopouštějí

Německo pošle na účet české muniční iniciativy pro Ukrajinu dalších 300 milionů eur, a to navzdory tomu, že česká vláda se už na ní finančně nepodílí. Oznámil to spolkový ministr obrany Boris Pistorius.

despekt

Premiérovy nadávky

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci mluvil o expertech na závislosti Janě Michailidu a Matěji Hollanovi jako o „komunistické Pirátce s drátem v nosu“ a „sadomaso porno pánovi“.
↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články