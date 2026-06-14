Pravda a láska vítězí – verze Ing. Babiš
Premiér se může se zaklínat, jak všechno dělá pro lidi a myslí na společnost, ale realita nakonec ukáže, že na prvním místě je osobní zájem
I ti, kdo Pavla Béma kritizovali za jeho politická rozhodnutí, mu vždy přiznávali odbornost v drogové problematice. Když tedy po něm sáhl Andrej Babiš a jmenoval ho národním protidrogovým koordinátorem, bylo to logické a budilo naději, že vybral i někoho kompetentního. Střih, o pár měsíců později ten samý Andrej Babiš Béma vyhazuje a natáčí o něm (stejně jako o dalším uznávaném expertovi Jindřichu Vobořilovi) videa, kde jej skandalizuje a označuje za prodrogového experta. Souběžně s tím vláda rozbíjí odborné poradní orgány. Na ministerstvech se vyhazují specialisté, které vládní politici tu a tam označují za parazity. Tento nastolený trend může mít dlouhodobé neblahé dopady na fungování systému.
Stát potřebuje schopné lidi, ale těžko je získává, protože je většinou nemůže dobře zaplatit. Tu a tam se však experti do služeb státu vydají, neboť věří tomu, co dělají, a chtějí pomoci dobré věci. Pak je pro ně „odměnou“ ona služba samotná. I tak je to ale rizikový krok, protože systém je rigidní a věci se mění složitě a pomalu. Musíte být srdcař, abyste do toho šli a opustili jistou a lépe placenou práci v soukromém sektoru. Protibémovský výstup českého premiéra je velmi znejišťující pro každého, kdo pomoc státu zvažuje. Kdyby teď za vámi přišel Andrej Babiš, abyste pracovali pro stát, riskli byste, že se špatně vyspí, nebo za ním někdo přijde, cosi zlého o vás poví, a on vás pak bezdůvodně potopí a ještě bude skandalizovat?
Pro jiné je to naopak doba neomezených možností. Na ministerstvu životního prostředí zaměstnali Adama Šejnu a Františka Kubáska, jejichž kvalifikací je točit videa a psát příspěvky, které dokládají, že žádnou jinou kvalifikací nedisponují. Skoro to začíná připomínat komunistickou Akci 77, která měla za cíl na začátku padesátých let poslat úředníky a odborníky do výroby a dělníky do úřadů.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Pět českých zpráv
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Zen žen
Respekt/Despekt
Beneš v hlavní a jediné roli
Jak bude fungovat pokus o léčbu kolektivní neurózy