Ceny paliv vláda reguluje hlavně na efekt. Kritika opozice však není úplně oprávněná
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou
Výtah Respektu: Vláda ANO, SPD a Motoristů tento týden jednomyslně schválila, že regulace marží i snížení spotřební daně z nafty bude pokračovat i v květnu. Opatření, ke kterým kabinet přistoupil po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, po kterém vzrostly obavy z výrazného růstu cen paliv, vysvětluje akceschopností a šetřením. Jak ale v úterní epizodě vysvětluje Filip Zelenka, ve skutečnosti jde spíš o psychologický efekt. Zároveň ale vyvrací ostrou kritiku, podle které vláda svými kroky výrazně zasahuje do trhu. Dělo se tak podle něj totiž i za minulého kabinetu. Jaká opatření tedy platí a co se od příštího měsíce změní? A jak se s věcí vypořádaly ostatní evropské státy? Moderuje Zuzana Machálková.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série