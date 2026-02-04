Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak se vyhnout nejhoršímu
12. 4. 202620 minut

Orbán po 16 letech končí u moci. Maďarsko si zvolilo občanskou důstojnost a návrat k EU

S Tomášem Brolíkem o maďarských volbách, ve kterých Viktor Orbán a jeho Fidesz zažívají drtivou porážku. Jasně totiž zvítězila Tisza Pétera Magyara

Zuzana Machálková

Speciál Výtahu Respektu: Nejdůležitější volby letošního roku, volby, které rozhodnou o budoucnosti Maďarska, podobě Evropské unie i demokracie ve střední Evropě. A nyní máme výsledky. Maďaři a Maďarky si při rekordní volební účasti, která byla nejvyšší od pádu komunismu, zvolili občanskou důstojnost a proevropský přístup a k moci tak dostali středopravicovou Tiszu Pétera Magyara. Proruský a autoritářský Viktor Orbán a jeho Fidesz tak po šestnácti letech končí. Výsledek dosavadní premiér, kterého podpořil Donald Trump, Robert Fico i Andrej Babiš, uznal a Tisze poblahopřál. Co rozhodlo o tak zásadní účasti? Co vítězství Magyara a Tiszy znamená pro EU, Ukrajinu, ale také pro menšiny v Maďarsku? Nejen o tom mluví ve výjimečně nedělní epizodě Tomáš Brolík, který se připojil přímo z Budapešti.

