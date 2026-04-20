Babiš chce do Číny. Aby si ji naklonil, komplikuje Vystrčilovi cestu na Tchaj-wan
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou
Výtah Respektu: Premiér Andrej Babiš v neděli na svém Instagramu zveřejnil video, kde uvedl mimo jiné to, že předseda Senátu Miloš Vystrčil nepoletí na Tchaj-wan vládním speciálem. Vysvětlil to nejen finanční stránkou, ale také tím, že současná vláda chce dělat politiku pragmatickou, nikoliv hodnotovou. Jak ale vysvětluje Kristýna Jelínková, náklady na vládní speciál rozhodně nejsou hlavním důvodem. Babiš chce totiž vládním speciálem letět do Číny. Pokud by předseda horní komory Tchaj-wan znovu navštívil, Peking by to mohlo rozhořčit, a tak si ho chce premiér naklonit. Je ale Čína pragmatickým partnerem, nebo bezpečnostním rizikem? Co má Česko ze spolupráce s Tchaj-wanem? A má současná vláda ve spolupráci s různými režimy nějakou červenou linii? Moderuje Zuzana Machálková. Čtěte: Babiš v zahraniční politice poškozuje bezpečnost Česka i zájmy byznysu
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série