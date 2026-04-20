Babiš v zahraniční politice poškozuje bezpečnost Česka i zájmy byznysu
Zatrhnutí letadla pro šéfa Senátu na Tchaj-wan rozhodně není chytrý pragmatismus, jehož se premiér dovolává
„Budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku. Já navštívím Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán. Pro naše firmy, aby tam dělaly byznys. Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla a jenom poškodila naše firmy.“
Těmito slovy premiér Andrej Babiš vysvětlil o víkendu na akci obskurní televize XTV.cz, proč zatrhnul šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi letět s delegací podnikatelů a zástupců univerzit vládním strojem na konci května na Tchaj-wan. Babiš nedávno převedl z ministerstva obrany schvalování letadel na zahraniční cesty pod sebe, aby se mohl postavit proti Vystrčilovi, jak se o tom v kuloárech již delší dobu mluvilo.
Předseda Senátu poprvé navštívil Tchaj-wan před šesti lety a jeho návštěva ostrova, jejž Čína považuje za svoji odštěpeneckou provincii, tehdy vzbudila pozornost, neboť svým hostitelům přivezl silný vzkaz. Parafrázoval slavný výrok Johna F. Kennedyho, jímž se americký prezident postavil na stranu západních Němců v rozděleném Berlíně, a v paralele k politice Pekingu prohlásil: „Jsem Tchajwanec.“
Peking Tchaj-wanu už roky vyhrožuje anexí, Vystrčilova cesta měla tedy silný hodnotový rozměr. Nikdo z vysoce postavených evropských ani světových představitelů tehdy ostrov příliš nenavštěvoval a šéf Senátu tak ostatním ukázal, že je to možné.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
