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4. 6. 202640 minut

Miroslava Skovajsová: Součástí léčby rakoviny prsu má být i léčba duše

Často se projevuje vyčerpání ženství a poškozené vztahy mezi matkami a dcerami

Barbora Kroužková

V podcastu Tekutá společnost mluví odbornice na léčbu rakoviny prsu Miroslava Skovajsová také o klíčové roli prevence. Jak moc mamografický screening snižuje úmrtnost? Proč se nebát menopauzy? A co ji přivedlo ke studiu psychosomatiky a léčby traumatu?

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na: 

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Podcast je součástí série

Tekutá společnost

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