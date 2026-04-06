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Miroslava Skovajsová: Součástí léčby rakoviny prsu má být i léčba duše
Často se projevuje vyčerpání ženství a poškozené vztahy mezi matkami a dcerami
V podcastu Tekutá společnost mluví odbornice na léčbu rakoviny prsu Miroslava Skovajsová také o klíčové roli prevence. Jak moc mamografický screening snižuje úmrtnost? Proč se nebát menopauzy? A co ji přivedlo ke studiu psychosomatiky a léčby traumatu?
Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na:
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