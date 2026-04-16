Václav Verner: Každé ocenění mě posouvá dál a utvrzuje v tom, že dokážu překonávat sám sebe
Proč je důležitá popularizace vědy? Nejsou výzkumníci příliš uzavřeni ve svých laboratořích? Dá se spolehnout na AI, když navrhuje různé modifikace molekul?
V podcastu Tekutá společnost Barbory Kroužkové mluví 19letý vědec Václav Verner o své největší vášni – chemii. Fascinuje ho základní výzkum, protože podle něj stále rozšiřuje lidské poznání a výsledky, které produkuje, mohou jednoho dne vést k vývoji nových léků. Je držitelem ceny Neuron Rising Star 2025 a mnoha medailí z domácích i mezinárodních chemických Olympiád. Po maturitě nastoupil hned do druhého ročníku VŠCHT a zároveň již tři roky pracuje v ÚOCHB. Proč je důležitá popularizace vědy? Nejsou výzkumníci příliš uzavřeni ve svých laboratořích? Dá se spolehnout na AI, když navrhuje různé modifikace molekul? A jaké má zázemí v rodině?
