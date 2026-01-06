USA a Írán na sebe útočí i přes příměří. Nečekaně pro Trumpa má Teherán navrch
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou
Výtah Respektu: Spojené státy o víkendu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů. Podle USA šlo o reakci na agresivní kroky Teheránu. Írán v reakci na to zaútočil na neupřesněnou leteckou základnu, která podle nich byla využita při americkém útoku na telekomunikační věž na ostrově Sirík. Ke vzájemným útokům přitom dochází i přesto, že obě strany v dubnu dojednaly příměří. Znamená to tedy, že už neplatí? Co víme o aktuálně probíhajících jednáních? Jak se pokračující konflikt projevuje na Trumpově podpoře? Nejen o tom mluví v pondělní epizodě Dominika Perlínová.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série