„Bestie, kterou Babiš miluje.“ Věra Kovářová má recept, jak na premiéra
Vyjednávám, jsem urputná, ale nikoho neponižuji, říká poslankyně Starostů o svém postavení u opozice
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Místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová ve středu krátce po obědě odbíhá z pléna, aby o dvě patra níž zahájila vernisáž výstavy „Starosto, postav mi školu“. Připravovat proslov si nemusela, věnuje se jejímu dlouhodobému tématu, které je podle ní pořád potřeba otevírat: rostoucí potřebě výstavby nových škol. Téma, které se týká dětí, jejich rodičů i obcí, má současně přesah do politické kultury. Ukazuje totiž, že z opozice lze přesvědčit Andreje Babiše.
Poslankyně Kovářová prosazuje už od roku 2013 speciální dotační programy na výstavbu a rozšiřování škol v oblastech s rychlým populačním růstem. Díky její urputnosti vznikly nebo se rozšířily školy v Chýni, Psárech, Zdibech a dalších obcích. Už tehdy lobbovala u Andreje Babiše, tehdy ministra financí, který na to dodnes vzpomíná. „Vy jste bývalá starostka Chýně. Můžete mi tam udělat tabuli. Dostali jste ode mě 300 milionů na dotacích, pamatujete?“ ptal se premiér Věry Kovářové minulý týden na interpelacích.
Kovářová kvůli školám a školkám Babiše interpelovala už na podzim v roce 2019. Za premiérem a ministrem školství Robertem Plagou pak sebevědomě nakráčela i v roce 2020 a přinesla jim seznamy obcí, kde je kapacita škol a školek nedostatečná. Kamery České televize tehdy zachytily bezprostřední reakci premiéra, který předával dokumenty od Kovářové ministryni financí Aleně Schillerové se slovy: „Tady ta bestie, co mě tam odchytila, ty školy a školky, no a já nevím, kde to vzala,“ zaznělo v pořadu 168 hodin.
O šest let později Věra Kovářová téma na plénu otevřela znovu. Premiér tentokrát bestii vyměnil za vyznání lásky. „Paní poslankyně, víte, že já vás miluju,“ řekl na adresu Kovářové. Ta mu následně odpověděla, že od něj chtěla slyšet, zda školy, které mají připravený projekt, mohou začít stavět. Boj nevzdává a rovněž tentokrát v něm může uspět.
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