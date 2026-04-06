Kdy je dítě ohrožené málo a kdy moc? Chybí pravidla, přes která nejede vlak
S expertkou na ohrožené děti Martinou Koplovou o slabinách českého systému, právech rodičů a nejlepším zájmu dětí
Když se v březnu objevila zpráva o smrti tříleté Viktorie z Prahy, z jejíž vraždy byl obviněn její otec, veřejnost se začala ptát, jak k tragédii vůbec mohlo dojít. Podle Seznam Zpráv, které se případ pokusily zrekonstruovat, se matka Viktorie po narození zřekla, otec nebyl uveden v rodném listě, a dívka proto vyrůstala v pěstounské rodině. Po pár letech ale biologický otec požádal o svěření dívky do péče a soud mu na doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) vyhověl. A to přesto, že oba rodiče měli problémy s drogami, otec trpěl paranoidní schizofrenií, měl omezenou svéprávnost a záznamy v trestním rejstříku. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka a šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc prohlásili, že kauzu prošetří. Na ministerstvu práce se sešla specializovaná Komise pro nepřirozená úmrtí dětí, která by měla zjistit, zda v případu došlo k systémovým pochybením. Na její závěry se zatím čeká. Tragédie odstartovala širší debatu o tom, že český systém péče o ohrožené děti je potřeba zlepšit. "Osobně si myslím, že případů, kdy bude systém nucen držet dítě v biologické rodině do poslední chvíle, bude mnohem více. Když si představíte dvouleté dítě, které je natolik ohroženo, že by mělo jít z rodiny pryč, tak kam ho dnes dáte?" říká k situaci Martina Koplová, expertka na včasný záchyt ohrožených dětí, působící v neziskové organizaci Society for All (SOFA). Někdejší pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí v rozhovoru také popisuje, co úřadům chybí k tomu, aby dokázaly děti lépe chránit.
Na základě toho, co zatím o smrti malé Viktorie víme, bylo podle vás její navrácení biologickým rodičům nevyhnutelné?
Já dlouhodobě vnímám, že OSPOD velmi chybí nástroje k vyhodnocení míry ohrožení dítěte. Mají nástroj, kterému se říká vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, a pak stanovují takzvaný individuální plán ochrany dítěte. Ale právě samotné vyhodnocení závisí na individuálním posouzení konkrétních pracovnic. Kdybychom spolu my dvě teď šly do rodiny, já si budu v domácnosti všímat jiných věcí než vy. Naše dvě zprávy a výstupy pak mohou být odlišné. Pracovníkům OSPOD opravdu chybí například seznam standardizovaných rizik, která by si mohli laicky řečeno odškrtat a na základě toho vyhodnotit míru ohrožení.
Další věc je, že na OSPOD byl dlouhodobě vyvíjen takový tlak, že se dodnes bohužel stává, že právo rodiče na kontakt s dítětem bývá nadřazené potřebám dítěte a jeho ochraně. Z OSPOD se staly orgány, které jsou nuceny více než zájmy dětí hájit zájmy rodičů.
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