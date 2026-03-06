Vládní koalice nezvolí kvůli podezření z korupce do televizní rady Matochu a Bradáče
Poslanci si kvůli vzájemné nedůvěře netradičně odhlasují veřejnou volbu
Po několika týdnech odkládání sněmovna v pátek zvolí radní České televize. Překvapivě mezi nimi nakonec podle čtyř vládních zdrojů nebudou opětovně Pavel Matocha a Roman Bradáč. Oba patřili v posledních šesti letech k těm, kteří usilovali o personální a programové změny ve veřejnoprávní televizi. Od generálního ředitele Petra Dvořáka po jednotlivé osobnosti zpravodajství a publicistiky.
Důvodem jejich nezvolení je zvukový záznam, který v dubnu zveřejnil novinář webu Forum 24 Marek Wollner. Na nahrávce říká hlas podobný hlasu radního Bradáče, že „ještě nedostal všechny peníze za tu volbu“. Hlas připomínající radního Matochu se pak následně ptá, kolik peněz mu chybí. „No, ještě 500,“ odpovídá první hlas a druhý reaguje, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí.
Jeden z vládních představitelů pro Respekt anonymně popisuje: „Dokud se nevyřeší pravost té nahrávky, tak do toho nepůjdeme. My jsme je i vyzvali, aby odstoupili, ale oni na to nechtějí přistoupit. Proto jsme se dohodli, že je nepodpoříme.“ A dodává, že podle dohody v pátek vystoupí předsedové koaličních klubů a oznámí, proč Matochu a Bradáče nepodpoří.
Další vládní zdroj rozhodnutí vysvětluje, že pro koalici je to reputační riziko, které si nemůže dovolit. Zároveň nechce čekat, až se pravost nahrávky vyřeší, a tím blokovat volbu dalších členů Rady ČT. Oba radní přitom patřili mezi ty, které v roce 2020 zvolila většina vedená tehdy vládním hnutím ANO. Matocha byl na čas i předsedou mediální rady. V následujícím volebním období byl spojován s opozicí – Babišovým ANO a SPD, které často kritizovaly veřejnoprávní média. Když se tyto strany staly na podzim součástí vládnoucí koalice, rozhodly se proměnit způsob financování médií veřejné služby, který je podle kritiků pokusem o likvidaci jejich nezávislosti.
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