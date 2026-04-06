0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Nikdy neumřít, všechno ovládnout
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
4. 6. 20262 minuty

Nora Fridrichová: „Vy lžetě!“

Babišovi se nedaří smířit s tím, že existují média

Nora Fridrichová

Pondělí, 13.00, Úřad vlády, tisková konference, Babiš, Schillerová, Macinka, Tejc. 

Slova se ujímá Babiš. A odhaluje, že největším problémem země nejsou veřejné finance. Ale novináři. 

„Já na novináře neútočím, ale upozorňuju veřejně na jejich očividné lži a manipulace.“

↓ INZERCE

Dále: 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články