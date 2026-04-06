4. 6. 20262 minuty
Nora Fridrichová: „Vy lžetě!“
Babišovi se nedaří smířit s tím, že existují média
Pondělí, 13.00, Úřad vlády, tisková konference, Babiš, Schillerová, Macinka, Tejc.
Slova se ujímá Babiš. A odhaluje, že největším problémem země nejsou veřejné finance. Ale novináři.
„Já na novináře neútočím, ale upozorňuju veřejně na jejich očividné lži a manipulace.“
↓ INZERCE
Dále:
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc