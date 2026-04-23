Jak dal ředitel ČT munici vládním politikům, kteří usilují o vliv ve veřejnoprávních médiích
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem
Výtah Respektu: Opoziční Starostové na čtvrteční odpoledne svolali ve sněmovně jednání generálních ředitelů ČT a ČRo se zástupci stran. Hynek Chudárek a René Zavoral už se ale v týdnu sešli s vládními politiky, se kterými jednali o chystaných změnách ve veřejnoprávních médiích, které počítají mimo jiné se zrušením poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Proti tomu se postavily i odbory obou médií a studenti napříč Českem, kteří ve středu uspořádali pochod na podporu ČT a ČRo. Jak televizi podkopává přímo její ředitel? Co požadují odboráři i pracovníci veřejnoprávních médií? A kdy by ke změnám v nich mohlo dojít? Ve čtvrteční epizodě shrnuje František Trojan.
