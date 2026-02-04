Voláním po genocidě Trump nic nezískal. Íránský režim má výhodu v podobě času
Výtah Respektu
Výtah Respektu: Poté, co americký prezident Donald Trump v úterý vyhrožoval Íránu, že pokud nepřistoupí na dohodu, která obsahuje i otevření Hormuzského průlivu, zničí Spojené státy celou jednu civilizaci, nastalo dvoutýdenní příměří, které šéf Bílého domu označil za naprosté vítězství pro USA. Uvedl rovněž, že o íránský obohacený uran bude dokonale postaráno. Co svými výroky mohl myslet? Našel ve výrocích o genocidě nějaké spojence? Co současná situace znamená pro běžné Íránce a Íránky a jak by vlastně celý konflikt mohl pokračovat? Nejen o tom mluví ve středeční epizodě Dominika Perlínová.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série