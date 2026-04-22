22. 4. 20261 hodina 7 minut

Hlavně ať se neprobudí. Co se muži učí na „vysoké škole znásilňování“?

Ženy XYZ #41: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

Ženy XYZ #41: Rozsáhlá investigace CNN navazující na zjištění německých novinářek odhalila pornostránku, kde muži sdíleli s ostatními uživateli videa, na nichž znásilňují své omámené partnerky. V kanále na komunikační síti Telegram pak sdíleli rady, jak své ženy uspat a následně znásilnit tak, aby si nic nepamatovaly. Po případu Gisèle Pelicot se jedná o další doklad toho, že znásilnění v partnerském vztahu za pomoci drog není tak neobvyklým činem, jak by se mohlo zdát. Redaktorky Clara Zanga, Silvie Lauder a Markéta Plíhalová diskutovaly o tom, proč tyto praktiky v online prostředí tolik bují - a jak je možné, že k nim dochází právě v partnerských vztazích, které mají být založené na důvěře. 

