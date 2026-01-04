Dobýt vrchol, ale přijít o ženu. Když párové výpravy do hor končí alpským rozvodem
Ženy XYZ #39: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Sedmatřicetiletý amatérský horolezec odešel od rakouského soudu s pětiměsíční podmínkou a povinností zaplatit pokutu ve výši 9400 eur za to, že zanechal svou vyčerpanou partnerku v mrazu pod vrcholem Grossglockneru. Třiatřicetiletá Rakušanka v horách zemřela, soud muže uznal vinným ze zabití z hrubé nedbalosti a vyčetl mu sérii chyb, kterých se během výpravy dopustil. Na sociálních sítích se teď podobné, byť ne takto tragické příběhy šíří s označením "alpský rozvod". Proč muži tak často nedovedou respektovat tempo pomalejších členů výpravy? A na čem je dobré se domluvit předem, aby výlet do hor neskončil špatně? Ve feministickém podcastu o tom diskutovaly redaktorky Clara Zanga, Markéta Plíhalová a Silvie Lauder.
