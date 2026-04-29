Trpčí než smrt. Čarodějnické procesy poháněla misogynie i snaha ukázat ženám, kam patří
Ženy XYZ #42: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Během honů na čarodějnice byly odsouzeny a popraveny desítky tisíc nevinných lidí, z 80 procent žen. Mnoha zeměmi se šířil strach a kolektivní psychóza. Vykonstruované procesy ovšem nepřinesl temný středověk, jak si často myslíme, naplno propukly až po nástupu novověku, přičemž k jejich rozšíření přispěly některé moderní vynálezy, například knihtisk. Autorka knihy Kaliban a čarodějnice, italská a v USA žijící vědkyně Silvia Federici pak posedlost ženami, které údajně obcují s ďáblem, klade do souvislosti s koncem feudalismu a nástupem kapitalismu. O tom, kdo a proč se stal terčem procesů a jak s nimi souvisí nová vlna takzvaného witchy feminismu diskutovaly redaktorky Respektu Clara Zanga, Markéta Plíhalová a Silvie Lauder. Čtěte také: Čarodějnice musejí zpátky do kuchyně
