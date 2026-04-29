Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak si Hurvínek představoval válku
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
29. 4. 20261 hodina 1 minuta

Trpčí než smrt. Čarodějnické procesy poháněla misogynie i snaha ukázat ženám, kam patří

Ženy XYZ #42: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

Během honů na čarodějnice byly odsouzeny a popraveny desítky tisíc nevinných lidí, z 80 procent žen. Mnoha zeměmi se šířil strach a kolektivní psychóza. Vykonstruované procesy ovšem nepřinesl temný středověk, jak si často myslíme, naplno propukly až po nástupu novověku, přičemž k jejich rozšíření přispěly některé moderní vynálezy, například knihtisk. Autorka knihy Kaliban a čarodějnice, italská a v USA žijící vědkyně Silvia Federici pak posedlost ženami, které údajně obcují s ďáblem, klade do souvislosti s koncem feudalismu a nástupem kapitalismu. O tom, kdo a proč se stal terčem procesů a jak s nimi souvisí nová vlna takzvaného witchy feminismu diskutovaly redaktorky Respektu Clara Zanga, Markéta Plíhalová a Silvie Lauder.  Čtěte také: Čarodějnice musejí zpátky do kuchyně

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články