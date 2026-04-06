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10. 6. 202617 minut

Rusko posílá do zemí NATO nejen své drony, ale i ty ukrajinské. Ruší jim signál a usiluje o chaos

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Ondřejem Kundrou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Do vzdušného prostoru Lotyšska v týdnu opět pronikl ruský dron. Následně jej sestřelil francouzský stíhací letoun pobaltské mise NATO. Šlo o další z řady bezpilotních letounů, které v posledních týdnech vnikly do vzdušného prostoru zemí aliance. V některých případech přitom nejde o drony ruské, ale ty ukrajinské. Země nicméně odsuzují Moskvu, protože jde o jednu z jejích taktik. Jak se Severoatlantická aliance zvládá bránit? Kde je hranice sebeobrany a potřeby Rusku útok opětovat? Nejen na to ve středeční epizodě odpovídá Ondřej Kundra.

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