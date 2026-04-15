Zašel feminismus příliš daleko? Strašení extremismem skrývá obavy i nepochopení
Ženy XYZ #40 o obavách ze snah zajistit ženám rovná práva a příležitosti.
Snahu zajistit ženám rovná práva a příležitosti lze odmítnout různými způsoby, jeden oblíbený argument říká, že v teorii jde o chválihodnou snahu, v praxi se ovšem často zvrhává do nehezkých extrémů a zachází “příliš daleko”. Málokdo ale umí onen extrém doložit konkrétním příkladem a určit, kde leží hranice, za níž už je feminismus nepřijatelný. Představa o extrému se navíc proměňuje v čase a co bylo včera za hranou je dnes norma. Proč jsou v Česku obavy o radikálním feminismus větší než jinde? A co se za nimi skrývá? Ve 40. díle feministického podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly Clara Zanga, Markéta Plíhalová a Silvie Lauder.
