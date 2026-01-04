Jak se chránit při večerní cestě domů? Buďte děsivější než úchyl, kterého se bojíte
Ženy XYZ #38: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Ženy XYZ #38: Známý fakt, že se ženy pohybují po městě jinak než muži, zvláště pokud jde o noční přesuny, potvrdila další studie, tentokrát z Brigham Young University. Ukazuje, že zatímco muži se na potemnělé cestě dívají hlavně rovně před sebe, ženy skenují periferie a temná zákoutí. Platí takzvanou bezpečnostní přirážku, která může nabývat různých forem: dražší způsob dopravy, delší trasa, plánování, koupě pepřového spreje nebo třeba i placení dražšího nájmu v bezpečnější čtvrti. Ve feministickém podcastu o tom diskutovaly redaktorky Clara Zanga, Markéta Plíhalová a Silvie Lauder.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série