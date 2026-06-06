11. 6. 20261 hodina 49 minut
Respektování: Pozadí agresivního střetu vlády s prezidentem a odborníky
Proč rozhodovaní o expertních otázkách bez diskuse ohrožuje demokracii
Záznam třetí z nové série debat Respektu, která se každý měsíc věnuje tématům rezonujícím ve společnosti.
9. 6. 2026, Praha Hosté: Erik Tabery, Silvie Lauder, Ján Markoš, Věra Jourová, moderuje: Barbora Kroužková
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Další termíny Respektování a možnost zakoupení vstupenek na všechny naše akce najdete na https://goout.net/cs/respekt/ozreqng/
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