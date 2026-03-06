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10. 6. 20261 hodina 10 minut

Bez vlasů neženská, s dlouhými vlasy neprofesionální

Ženy XYZ #48: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

Říká se, že vlasy jsou korunou (nejen) ženské krásy. Podle délky a úpravy kadeří se ale hodnotí také příslušnost k tomu či onomu pohlaví, politický světonázor, profesionalita, nebo dokonce inteligence. A to přesto, že od slavného výroku kronikáře Kosmy, že dlouhé vlasy znamenají u žen “krátký rozum”, uplynulo více než 800 let. Co se stane, když ale žena přijde o vlasy následkem nemoci, třeba alopecie? A jsou vlasy hodnoceny stejně u mužů? Ve 48. díle podcastu Ženy XYZ o tom debatují redaktorky Respektu Markéta Plíhalová, Clara Zanga a Silvie Lauder.

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Podcast je součástí série

Ženy XYZ

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