Bez vlasů neženská, s dlouhými vlasy neprofesionální
Ženy XYZ #48: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Říká se, že vlasy jsou korunou (nejen) ženské krásy. Podle délky a úpravy kadeří se ale hodnotí také příslušnost k tomu či onomu pohlaví, politický světonázor, profesionalita, nebo dokonce inteligence. A to přesto, že od slavného výroku kronikáře Kosmy, že dlouhé vlasy znamenají u žen “krátký rozum”, uplynulo více než 800 let. Co se stane, když ale žena přijde o vlasy následkem nemoci, třeba alopecie? A jsou vlasy hodnoceny stejně u mužů? Ve 48. díle podcastu Ženy XYZ o tom debatují redaktorky Respektu Markéta Plíhalová, Clara Zanga a Silvie Lauder.
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