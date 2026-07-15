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15. 7. 20261 hodina 16 minut

Radit mužům v posilovně, zastat se kolegyně na poradě. Jak rozložit patriarchát krůček po krůčku

Ženy XYZ #53: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

Je mikrofeminismus jen trendem ze sociálních sítí, nebo může být efektivním doplňkem "velkého" aktivismu a tlaku na systémové změny? Jak může vypadat? Je pro každého? A jak s ním začít? O tom debatovaly redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga pod širým nebem na Černé louce v Ostravě na akci Léto v centru.

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Podcast je součástí série

Ženy XYZ

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