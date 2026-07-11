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Video11. 7. 20261 minuta

Živý přenos: Petr Pavel a Zuzana Čaputová na Pohodě 2026

Současný český prezident a bývalá slovenská prezidentka se ve 14 hodin setkají na 30. ročníku trenčínského festivalu Pohoda. Společně vystoupí v debatě zaměřené na demokratické hodnoty a výzvy dnešní střední Evropy. Moderuje Erik Tabery.

Respekt

Na jubilejním 30. ročníku festivalu Pohoda na trenčínském letišti se dnes odpoledne odehraje jedna z nejočekávanějších debat letošního programu. Na jednom pódiu se setkají český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Obě výrazné osobnosti česko-slovenské veřejné sféry spojí síly v diskuzním panelu s názvem „Identita v srdci Európy“. Hlavním tématem jejich setkání bude hledání naší identity v době, kdy společnost čelí rostoucí polarizaci a geopolitické prostředí prochází dynamickými změnami.

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Návštěvníci festivalu se mohou těšit na hluboký vhled do otázek demokratických hodnot, fungování občanské společnosti a evropské identity. Diskutovat se bude i o specifických výzvách, před kterými v současnosti stojí země střední Evropy.

Roli moderátora debaty přijal Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt.

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