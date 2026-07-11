Živý přenos: Petr Pavel a Zuzana Čaputová na Pohodě 2026
Současný český prezident a bývalá slovenská prezidentka se ve 14 hodin setkají na 30. ročníku trenčínského festivalu Pohoda. Společně vystoupí v debatě zaměřené na demokratické hodnoty a výzvy dnešní střední Evropy. Moderuje Erik Tabery.
Na jubilejním 30. ročníku festivalu Pohoda na trenčínském letišti se dnes odpoledne odehraje jedna z nejočekávanějších debat letošního programu. Na jednom pódiu se setkají český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.
Obě výrazné osobnosti česko-slovenské veřejné sféry spojí síly v diskuzním panelu s názvem „Identita v srdci Európy“. Hlavním tématem jejich setkání bude hledání naší identity v době, kdy společnost čelí rostoucí polarizaci a geopolitické prostředí prochází dynamickými změnami.
Návštěvníci festivalu se mohou těšit na hluboký vhled do otázek demokratických hodnot, fungování občanské společnosti a evropské identity. Diskutovat se bude i o specifických výzvách, před kterými v současnosti stojí země střední Evropy.
Roli moderátora debaty přijal Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].