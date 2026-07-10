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Zahraničí10. 7. 20266 minut

Útoky na tankery Írán možná přestřelil a riskuje obnovení války

Íránská historie ukazuje vůli stát si za svým i za cenu velkých ztrát

Neil MacFarquhar
,
The New York Times

Válka v Íránu. Vše o tématu ➡️

Írán se obával, že postupně ztrácí kontrolu nad klíčovými námořními trasami v Hormuzském průlivu. Proto opět ostřeloval ropné tankery, i když tím podle analytiků riskuje, že to přežene a znovu roznítí velkou válku se Spojenými státy.

Obě strany ve středu pohrozily, že odstoupí od memoranda o porozumění, které podepsaly 17. června s cílem vytvořit rámec pro mírová jednání a prodloužit křehké příměří platné od dubna. Americké letouny v noci na čtvrtek (a opět v noci na pátek – pozn. red.) provedly ještě intenzivnější útoky na desítky cílů po celém Íránu. Teherán v reakci na to slíbil odvetu, tedy zesílení dronových a raketových útoků proti spojencům USA v Perském zálivu.

Základní dohoda v nejasně formulovaném čtrnáctibodovém memorandu o porozumění spočívala v tom, že Írán znovu otevře Hormuzský průliv pro komerční lodní dopravu výměnou za tolik potřebnou ekonomickou pomoc. Složitější otázky včetně osudu íránského jaderného programu byly odsunuty na později a mělo se o nich mluvit v rámci dalších jednání. V praxi se toho však v blízkovýchodním terénu zatím změnilo jen málo.

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„Memorandum o porozumění čím dál více připomíná jen přelud,“ uvedl Vali Nasr, zkušený analytik specializující se na Írán a profesor na Johns Hopkins School of Advanced International Studies. „Teherán na celou věc nahlíží tak, že se mu USA snaží koordinovaným úsilím uzmout kontrolu nad Hormuzským průlivem, oslabit jeho vliv v Libanonu a znovu posílit vlastní pozici – aby následně mohly vyvinout na Írán ještě větší tlak nebo se vrátit k válce.“

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