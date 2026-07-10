Muži považují pracovní prostředí za férovější než ženy
Proč není gender pay gap větší téma
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Nenápadný výzkum se někdy může zhmotnit v nasvícení důležitého aspektu složitého společenského problému. Přesně takhle na začátku léta zafungoval průzkum poradenské společnosti Moore Czech Republic, který zjišťoval, jakým způsobem lidé hodnotí přístup svých zaměstnavatelů k rovným příležitostem. Šetření pořídila agentura Ipsos mezi pracovníky 525 tuzemských firem.
U většiny otázek je patrný rozdíl mezi tím, jak situaci vnímají muži a ženy. Rozdíly nebyly nijak propastné a lze si představit, že ještě před pár lety by byly mnohem větší. Ale jsou tam. Zatímco mezi muži hodnotí svoji firmu jako maximálně férovou 42 procent dotázaných, mezi ženami je to jen 32 procent. Stejně tak muži firmy chválili u dalších otázek: zda se jejich zaměstnavatel aktivně stará o genderovou rovnost (29 procent mužů versus 21 procent žen) nebo zda se férovost projevuje specificky v tom, kdo postupuje na kariérním žebříčku (58 procent mužů oproti 43 procentům žen).
Podobná propast zeje i u navrhovaných řešení. Zatímco 40 procent žen by vítalo pravidelné kontroly rozdílů v odměňování mezi pohlavími, mezi muži takové opatření podporuje pouze 18 procent.
„Muži jsou ve všech ohledech shovívavější,“ konstatuje doprovodná tisková zpráva. Aby nebyli – přetrvávající genderové nerovnosti totiž dopadají zejména na ženy, přičemž právě v Česku je nepoměr v odměňování mezi pohlavími jeden z největších v EU.
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