Proč nová maďarská vláda vypnula státní televizi a rozhlas?
Protože došla k tomu, že jinudy cesta nevede. (A Čechům se možná tahle lekce bude ještě hodit.)
Nový maďarský premiér Péter Magyar nechal v úterý na chvíli vypnout hlavní kanál státní televize. Několik hodin na diváky hleděla omluva za roky lhaní a slib, že bude lépe. Pak nápis zmizel a na maďarské jedničce teď běží jen filmy a seriály – zpravodajství se má vrátit až potom, co se podaří postavit novou redakci.
Na hlavní stanici státního rozhlasu, která vysílala zprávy a rozhovory, hrají pro změnu jen vážnou hudbu. Magyar plní svůj předvolební slib, že s propagandou Viktora Orbána skoncuje a dá státní média do pořádku.
Současná česká vládní koalice také sahá na veřejnoprávní média a říká, že to je potřebné a úplně normální: podívejte, v Maďarsku prý zvítězila demokracie a hned jdou po médiích. Ale dávat rovnítko mezi české a maďarské tažení je jako vyhlašovat totožnost márnice a porodnice jen proto, že v obou leží lidé.
Aby mělo Babišovo umlčování zdejších médií podobný étos jako to Magyarovo, musely by ČT a ČRo v posledních čtyřech letech přinášet zprávy typu „premiér Fiala sklízí na svých zahraničních cestách u evropských státníků obrovské diplomatické úspěchy“, „pod Fialovou vládou se Česku daří lépe a lépe“ nebo „Patrik Nacher svým útokem na vládu opět prokázal, že opozice zrazuje Česko“. Takhle to vypadalo v Maďarsku za Orbána (a v Polsku za vlády strany PiS), ale ne v Česku během vládnutí Fialova kabinetu.
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