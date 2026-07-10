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10. 7. 20263 minuty

Proč nová maďarská vláda vypnula státní televizi a rozhlas?

Protože došla k tomu, že jinudy cesta nevede. (A Čechům se možná tahle lekce bude ještě hodit.)

Tomáš Brolík

Nový maďarský premiér Péter Magyar nechal v úterý na chvíli vypnout hlavní kanál státní televize. Několik hodin na diváky hleděla omluva za roky lhaní a slib, že bude lépe. Pak nápis zmizel a na maďarské jedničce teď běží jen filmy a seriály – zpravodajství se má vrátit až potom, co se podaří postavit novou redakci.

Na hlavní stanici státního rozhlasu, která vysílala zprávy a rozhovory, hrají pro změnu jen vážnou hudbu. Magyar plní svůj předvolební slib, že s propagandou Viktora Orbána skoncuje a dá státní média do pořádku.

Současná česká vládní koalice také sahá na veřejnoprávní média a říká, že to je potřebné a úplně normální: podívejte, v Maďarsku prý zvítězila demokracie a hned jdou po médiích. Ale dávat rovnítko mezi české a maďarské tažení je jako vyhlašovat totožnost márnice a porodnice jen proto, že v obou leží lidé.

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Aby mělo Babišovo umlčování zdejších médií podobný étos jako to Magyarovo, musely by ČT a ČRo v posledních čtyřech letech přinášet zprávy typu „premiér Fiala sklízí na svých zahraničních cestách u evropských státníků obrovské diplomatické úspěchy“, „pod Fialovou vládou se Česku daří lépe a lépe“ nebo „Patrik Nacher svým útokem na vládu opět prokázal, že opozice zrazuje Česko“. Takhle to vypadalo v Maďarsku za Orbána (a v Polsku za vlády strany PiS), ale ne v Česku během vládnutí Fialova kabinetu.

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