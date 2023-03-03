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Debata o cestě české delegace na Tchaj-wan, zleva Tomáš Etzler, Pavel Fischer, Ondřej Kundra, mIloš Vystrčil, Kateřina Šafaříková
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Debata s Respektem: Česká mise na Tchaj-wan

V Knihovně Václava Havla se 8. září konala debata o cestě delegace v čele s předsedou Senátu na Tchaj-wan. Co cesta ukázala, jaký bude mít dopad na naše vztahy s Čínou a co jsou její přínosy a rizika? Pozvání moderátora Ondřeje Kundry do diskuse přijali: novináři Tomáš Etzler a Kateřina Šafaříková, Miloš Vystrčil, politik a předseda Senátu Parlamentu ČR, a Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Knihovna Václava Havla11. 9. 2020
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