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Rozhovor se Svjatlanou Cichanouskou
Respekt navštívil běloruskou opoziční političku Svjatlanu Cichanouskou v jejím litevském exilu. Velkou reportáž z Vilniusu o tom, jak spolu se svým týmem snaží dosáhnout opakování prezidentských voleb a porazit Lukašenkův režim, najdete v pondělním Respektu 46/2020.
Debata s Respektem: Česká mise na Tchaj-wan
V Knihovně Václava Havla se 8. září konala debata o cestě delegace v čele s předsedou Senátu na Tchaj-wan. Co cesta ukázala, jaký bude mít dopad na naše vztahy s Čínou a co jsou její přínosy a rizika? Pozvání moderátora Ondřeje Kundry do diskuse přijali: novináři Tomáš Etzler a Kateřina Šafaříková, Miloš Vystrčil, politik a předseda Senátu Parlamentu ČR, a Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
Spurný: V nasazování odposlechů panuje spousta zmatků
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Debata Respektu: Co Čechům dala a vzala Evropa
U příležitosti patnácti let od vstupu Česka v EU se konala debata Respektu, ve které diskutovali zástupci různých generací a pohledů: ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), bývalý vicepremiér Alexandr Vondra (ODS) a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Moderovala redaktorka Respektu Kateřina Šafaříková.