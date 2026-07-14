Ebola, ptačí chřipka, hantavirus, Marburg. Pomůže AI předejít příští pandemii, nebo ji způsobí?
S Janem Pačesem o sílící epidemii eboly, přípravě na další nebezpečné viry i umělé inteligenci nahrazující vědce
Epidemii eboly v Demokratické republice Kongo se podle Světové zdravotnické organizace bohužel stále nedaří dostat pod kontrolu a virus se v zemi dál šíří. Dva měsíce po vyhlášení epidemie evidovala WHO přes 1926 nakažených a více než 700 mrtvých (data z 11. července). Vývoj zatím podle všeho směřuje spíše k pesimističtějším epidemiologickým scénářům s mnohanásobně větším počtech nakažených. Jde přitom o kmen filoviru s názvem Bundibugyo proti němuž zatím není vyvinuté očkování ani účinná léčba.
Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zvýšilo na konci června úroveň reakce na epidemii eboly na nejvyšší stupeň, jakkoliv rozšíření nemoci do USA zůstává nízké. Dobrá zpráva podle WHO je, že se podařilo přinejmenším proteď zamezit šíření v sousední Ugandě, kde nákaze také podlehlo několik lidí ale v době natáčení nebyl už více než dva týdny evidován nový případ nákazy.
Ebola patří k nejsmrtelnějším nemocem a rizika spojená s jejím šířením nelze brát na lehkou váhu nikde na světě. Pomoc zastavit její šíření můžete například příspěvkem v krizové sbírce organizace Lékaři bez hranic, která zasahují přímo v ohniscích nákazy a posiluje zdravotnickou péči v postižených oblastech.
Tento virus se naštěstí nešíří vzduchem a jde tak o spíše nepravděpodobného kandidáta na původce příští pandemie, která by mohla ochromit podstatnou část světa podobně jako covid. Vědci upozorňují na jiné patogeny. Navíc se ukazuje, že nezanedbatelné riziko může pramenit také od generativní AI, která je za jistých podmínek ochotná nabídnout podrobný plán na vytvoření biologické zbraně třeba ve formě nebezpečného viru.
Jak se připravit na tyto a další budoucí rizika a co si brát ze lekce s dosavadních epidemií? Jak na tomto poli mění postupy a možnosti zapojení generativní umělé inteligence? Nejen o stinných stránkách vývoje na poli biotechnologií a vědy ve spojení s AI uslyšíte v Zeitgeistu s bioinformatikem a molekulárním genetikem Janem Pačesem z Ústavu molekulární genetiky AV ČR a VŠCHT. Moderuje Štěpán Sedláček.
Zmíněné webové stránky o ebole a hantaviru, které Jan Pačes vytváří spolu s Michaelou Liegertovou a pomocí AI agentů najdete zde:
Doporučená literatura k tématu epizody od Jana Pačesa:
Jonathan Kennedy - Pathogenesis: A History of the World in Eight Plague (2023)
ISBN: 978-0593182963
Evoluční a historický pohled na to, jak infekční nemoci formovaly
lidskou civilizaci – od neolitické revoluce po COVID-19. Autor je
epidemiolog na Queen Mary University of London. Kniha byla velmi
dobře přijata odbornou i populárně-vědeckou kritikou a představuje
jeden z nejlepších titulů posledních let na pomezí evoluční
biologie, historie a epidemiologie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pathogenesis:_A_History_of_the_World_in_Eight_Plagues
Michael T. Osterholm & Mark Olshaker - The Big One: How We Must Prepare for Future Deadly Pandemics (2025) ISBN: 978-0-316-58027-8
Osterholm patří mezi nejrespektovanější epidemiology světa, ředitel
Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP),
dlouhodobý poradce americké vlády pro pandemickou připravenost.
Kniha je o tom, co jsme se (ne)naučili z COVID-19 a jak se připravit
na příští pandemii, která může být výrazně smrtnější než SARS-CoV-2.
Autoři rozebírají i výrobní řetězce léčiv, vakcíny a biologickou
bezpečnost.
https://www.youtube.com/watch?v=PakbsI6WjvE
David Quammen - Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic (2012) ISBN: 9780393066807
David Quammen je špičkový vědecký publicista, kniha vznikala na
základě rozhovorů s předními virology a ekology. Nejlepší kniha o
vzniku zoonóz a přeskoku virů mezi druhy.
https://davidquammen.com/spillover
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série