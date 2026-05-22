Jak Andrej Babiš a Tünde Bartha ponížili Zůnu a zbavili se oponentů
Vládneme, nerušit #61: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou.
Výběr nového náčelníka generálního štábu se vyvíjí nečekaným směrem. Navzdory tomu, že ministr obrany Jaromír Zůna předvybral čtyři ideální kandidáty, ani jeden z nich se novým šéfem armády nestane – do celé záležitosti totiž zasáhl premiér Andrej Babiš, který vládou protlačil Miroslava Hlaváče, proti čemuž ale hlasoval právě šéf resortu obrany. Veřejnost tak byla svědkem již několikátého ponížení Jaromíra Zůny. Co celá záležitost ukázala o fungování vlády? A jaké další změny bez konzultace prosadil Andrej Babiš? O tom si povídali v další epizodě podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka.
