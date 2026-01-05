Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Sudetští Němci se vracejí
8. 5. 202640 minut

Je premiérem Babiš, nebo Okamura? Jak SPD ovlivňuje směřování vlády

Vládneme, nerušit #59: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem, Filipem Zelenkou a Erikem Taberym.

Filip Zelenka
,
Erik Tabery
,
František Trojan

Vládneme, nerušit #59: SPD Tomia Okamury zdárně prosazuje své priority v kabinetu Andreje Babiše, naposledy se jí to podařilo, když přesvědčila své vládní partnery o nutnosti věnovat jednání v poslanecké sněmovně sjezdu sudetských Němců v Brně. To Okamura a SPD vidí jako ohrožení české suverenity. Není to ale jediný případ, lídrovi SPD se daří strhnout předsedu vlády Babiše na svou stranu i v řadě dalších témat jako třeba v případě veřejnoprávních médií, neziskových organizací nebo svobody slova. Je to pro Babiše výhodné, anebo to svědčí o tom, že je slabý premiér? O tom se v dalším díle podcastu Vládneme, nerušit bavili František Trojan, Filip Zelenka a Erik Tabery. 

