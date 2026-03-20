Úředníci už ani nesmějí prezidenta sdílet na sítích. Boj mezi Hradem a vládou pokračuje
Vládneme, nerušit #52: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a s Filipem Zelenkou
Vládneme, nerušit #52: Na summit NATO v Turecku patrně navzdory zvyklostem nepojede prezident Petr Pavel, ale premiér Andrej Babiš s vicepremiérem Petrem Macinkou. Prezident se o tom dozvěděl z médií - a jde o pokračování sporů mezi Hradem a Strakovou akademií, které rozdmýchalo nejmenování Filipa Turka ministrem. Jaké jsou další zbraně koalice? A je za jejími aktivitami promyšlená strategie? O tom si povídají v novém díle podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka. Čtěte také: Odstřihnout prezidenta od informací a vzkázat mu přes televizi, že nepojede na summit NATO
