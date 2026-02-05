9. 5. 202655 minut
Dojel lesbický motorkářský gang až na Žižkov? A nosil Michael Jackson Pradu?
Dělníci kultury mimo jiné o inscenaci Frankenstein v Národním divadle nebo novém albu Tori Amos In Times of Dragons
V 53. díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- filmy Ďábel nosí Pradu 2 a Michael
- knihu Marie Zelbové Táňa / Praha 3 / Žižkov (Petr Štengl)
- nové album Tori Amos In Times of Dragons
- úmrtí filmové dramaturgyně Marcely Pittermanové
- komediální seriál Malcolm v nesnázích
- inscenaci Frankenstein (Národní divadlo)
- výstavu Anselma Kiefera The Women Alchemists (Královský palác v Miláně)
