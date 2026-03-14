14. 3. 202646 minut
Kde jsme konečně mohli mluvit s Otou Klempířem? A jaká je nejoblíbenější kapela Pavla Turka?
Dělníci kultury #45 o demonstraci Stojíme za kulturou, favoritech letošních Oscarů nebo dokumentu Baze Luhrmana EPiC – Elvis Presley in Concert.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- studentskou demonstraci iniciativy Stojíme za kulturou!
- favority a favoritky letošních Oscarů
- dokument Baze Luhrmana EpiC – Elvis Presley in Concert
- film Maggie Gyllenhaal Nevěsta!
- album Idols (Complete) zpěváka Yungbluda a jeho Bludfest (27. června v Hradci Králové)
- chystaný seriál Netflixu Alexander
- knihy Hoyko Letmeina Pamprlík – Jak se sedí za muziku (Vršovice 2016) a Keitha Camerona 168 Songs of Hatred and Failure (White Rabbit)
Podcast je součástí série
Dělníci kultury
