21. 3. 202656 minut
Jak se stal z pana Nikdo pan Někdo? A měli Tutti Frutti raději děti, nebo dospělé?
Dělníci kultury #46 o vítězných oscarových filmech, odvolání ředitelky NGP Alicje Knast ministrem kultury i zákazu vysílání filmu Ondřeje Provazníka Sbormistr v českých televizích.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Jan H. Vitvar a Petr Horký debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- vítězné filmy Oscarů Jedna bitva za druhou a Pan Nikdo proti Putinovi
- odvolání generální ředitelky NGP Alicje Knast ministrem kultury Otou Klempířem
- zákaz vysílání filmu Ondřeje Provazníka Sbormistr v českých televizích
- celovečerní režijní debut Ondřeje Hudečka Poberta
- snímek Sergeje Loznici Dva prokurátoři
- rozhovor s boxerem a malířem Rostislavem Osičkou
- výstavu Martina Koláře Co tě nezabije, to tě zdeptá (M6 Gallery)
- koncert Dušana Vlka (Archa+)
- knihy Tomáše Prokůpka a Martina Foreta Komiks a/jako reklama (Akropolis) a Kierana Larwooda Legenda o Podkinovi Jednooušku (Albatros)
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série