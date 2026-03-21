21. 3. 202656 minut

Jak se stal z pana Nikdo pan Někdo? A měli Tutti Frutti raději děti, nebo dospělé?

Dělníci kultury #46 o vítězných oscarových filmech, odvolání ředitelky NGP Alicje Knast ministrem kultury i zákazu vysílání filmu Ondřeje Provazníka Sbormistr v českých televizích.

Jan H. Vitvar
,
Jindřiška Bláhová
,
Petr Horký

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Jan H. Vitvar a Petr Horký debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • vítězné filmy Oscarů Jedna bitva za druhou a Pan Nikdo proti Putinovi
  • odvolání generální ředitelky NGP Alicje Knast ministrem kultury Otou Klempířem
  • zákaz vysílání filmu Ondřeje Provazníka Sbormistr v českých televizích
  • celovečerní režijní debut Ondřeje Hudečka Poberta
  • snímek Sergeje Loznici Dva prokurátoři
  • rozhovor s boxerem a malířem Rostislavem Osičkou
  • výstavu Martina Koláře Co tě nezabije, to tě zdeptá (M6 Gallery)
  • koncert Dušana Vlka (Archa+)
  • knihy Tomáše Prokůpka a Martina Foreta Komiks a/jako reklama (Akropolis) a Kierana Larwooda Legenda o Podkinovi Jednooušku (Albatros)
↓ INZERCE

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

