Hnutí pro život neuspělo u soudu proti odpůrcům. A tak místo jednoho pochodu vyslalo hned dvaadvacet
Výtah Respektu: V Praze se o víkendu konaly dvě akce, které vyjádřily svůj postoj k neplánovanému či nechtěnému těhotenství žen. Jedním z nich byl Pochod pro život, organizovaný Hnutím pro život, kterého se zúčastnily tisíce lidí a jehož oficiálním cílem je podpořit ženy, které neplánovaně otěhotněly, a jejich rodiny. Druhou akcí byla Praha je feministická, která podpořila svobodné rozhodování žen, včetně práva na bezpečnou interrupci. Věcí se přitom ještě před konáním obou událostí zabýval Městský soud v Praze, protože pražský magistrát chtěl druhou zmíněnou akci zakázat. Jaký byl verdikt soudu? Proč se tím zabýval už loni? Jak silné je v Česku Hnutí pro život? A nebylo by účinnější protestní akci naplánovat na jiný termín? I o tom mluví v pondělní epizodě Silvie Lauder.
