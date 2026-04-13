Goodbye, Orbán
Jak se v Maďarsku přebírá moc
Editorial
Respekt • Despekt
Komentář
Když hrajete velkou hru, chovejte se jako velcí hráči
Marek Švehla
Absurdní spor kolem summitu NATO nemůže skončit jinak než ústupkem vlády
Proč války najednou trvají tak dlouho
Tomáš Lindner
Zapomenutý konflikt v Súdánu ilustruje svět bez spolupráce, zato s rostoucím soupeřením nových mocností
Smí se kritizovat Izrael?
Erik Tabery
Přiznejme těm druhým dobré úmysly, dokud neprokážeme, že je tomu jinak
Před čím chceme chránit olympijské sportovkyně?
Silvie Lauder
Metodu, kterou si olympijští funkcionáři zvolili pro určování pohlaví, zpochybňuje sám její objevitel
Nádherná věc. S Íránem se dá vydělat spousta peněz
Fareed Zakaria, The Washington Post
Trumpovy pobuřující řeči o zpoplatnění Hormuzského průlivu ukazují nepochopení toho, proč USA vyrostly do podoby supervelmoci
Martin M. Šimečka: Ficovy vynucené chyby
Martin M. Šimečka, Denník N
Slovenský premiér přivedl Slovensko po prohře Viktora Orbána do takové izolace ve střední Evropě, jakou nikdy dosud nezažilo
Zahraničí
Jak velký eurohujer je Péter Magyar?
Magdaléna Fajtová
Maďarsko se díky němu prý vrací do EU, ale jeho dosavadní působení v Evropském parlamentu bylo spíše vlažné
Šéf NATO proslul jako zaříkávač Donalda Trumpa, ale i jeho šarm přestává fungovat
Dominika Perlínová
Usměvavý optimismus Marka Rutteho naráží na zamračené podráždění trumpovské politiky
Jak se loví ruští hackeři? Hacknete je
Holger Stark , Die Zeit
Seděli v Moskvě a měli pod kontrolou až 4000 počítačů – pak kyberzločince překvapili němečtí vyšetřovatelé
Írán opět uzavřel Hormuzský průliv kvůli trvající americké námořní blokádě
Dominika Perlínová
Mapy: Kudy (ne)plují lodě na nejdůležitější námořní trase pro přepravu ropy
Šéf estonské rozvědky: Rusové nedokážou doplňovat padlé vojáky. Na bojišti mají vážný problém
Ondřej Kundra
S Kaupem Rosinem o celospolečenském přístupu k obraně, jedné nečekané hrozbě Evropě a o tom, co mu došlo v šestnácti
Česko
Šéf SPD se dočkal. Mohl představit zákon o zrušení veřejnoprávních poplatků
František Trojan, Kristýna Jelínková
Po neziskovém sektoru a úřednících zaútočil Babišův kabinet na média. Je připraven vzít televizi a rozhlasu stovky milionů
Jak zaříznutí Nové zelené úsporám dostalo do problémů žadatele i firmy
Filip Zelenka
Náhlé ukončení státní podpory má řadu nepříjemných dopadů
Okamura si zve kandidáty na šéfa vojáků. Nechce však říct, o čem s nimi mluví a jaké má na ně požadavky
Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra
Prezident může výběr nového náčelníka generálního štábu využít jako trumf vůči vládě ve sporu o účast na summitu NATO
Královny Brna jdou výsměchu naproti
Jindřiška Bláhová
Proč má smysl vzít „bizarní“ reality show ze života influencerek vážně
Sochař, který plete hlavu archeologům
Jan H. Vitvar
Ondřej Navrátil se přesunul od mramoru k vejcím a v Pardubicích vystavuje svůj deník lásky
Album týdne: Mezi Morriconem a Zappou – Squarepusher na novince diriguje virtuální orchestr
Pavel Turek
Výstava týdne: Místo zbraní objetí – fotograf Karel Cudlín vrací do Izraele lidskost
Jan H. Vitvar
Seriál týdne: Krokodýl Eddie – australská kriminálka Deadloch je vyšinutá všemi správnými směry
Jindřiška Bláhová
„Zlatá devadesátá“: Vzali jsme si zemi zpět
Jindřich Šídlo
Česko dokázalo využít svoji šanci v míře, jaké se od té doby ani nepřiblížilo
Cesta devadesátkami ke třetí privatizaci
Jaroslav Spurný
Na troskách bankovního socialismu povstali noví miliardáři
Nevím jak, ale zahučeli jsme do toho až po uši
Kateřina Mázdrová
S fotografem Rudem Prekopem o tom, jak na periferii republiky stavěli muzeum Andyho Warhola
Peníze, nebo život (filmu)
Jindřiška Bláhová
Na cestě divokými zákrutami, jimiž se po revoluci ubírala tuzemská kinematografie i představy o její budoucnosti