Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Goodbye, Orbán
Obálka vydání 17/2026
17/2026 • 20.–26. 4. 2026

Goodbye, Orbán

Jak se v Maďarsku přebírá moc

Obálka vydání 16/2026
Jak se vyhnout nejhoršímu
13.–19. 4. 2026
Vítězství hnutí Tisza a Pétera Magyara ve volbách, Budapest Autor: Matěj Stránský
Goodbye, Orbán. V Maďarsku se přebírá moc
Anatomie jednoho podvodu: Seberou vám to nejcennější, co máte, svobodnou vůli
Jak zaříznutí Nové zelené úsporám dostalo do problémů žadatele i firmy
Editorial

Maďarský vzkaz pro Patrika Nachera

Erik Tabery

Fakt, že vláda Andreje Babiše chce převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet, nás posouvá směrem ke světu Viktora Orbána

Anketa

Která reality show byla podle vás přelomová a proč?

Komentář

Když hrajete velkou hru, chovejte se jako velcí hráči

Marek Švehla

Absurdní spor kolem summitu NATO nemůže skončit jinak než ústupkem vlády

Proč války najednou trvají tak dlouho 

Tomáš Lindner

Zapomenutý konflikt v Súdánu ilustruje svět bez spolupráce, zato s rostoucím soupeřením nových mocností

Smí se kritizovat Izrael?

Erik Tabery

Přiznejme těm druhým dobré úmysly, dokud neprokážeme, že je tomu jinak

Před čím chceme chránit olympijské sportovkyně? 

Silvie Lauder

Metodu, kterou si olympijští funkcionáři zvolili pro určování pohlaví, zpochybňuje sám její objevitel

Nádherná věc. S Íránem se dá vydělat spousta peněz

Fareed Zakaria, The Washington Post

Trumpovy pobuřující řeči o zpoplatnění Hormuzského průlivu ukazují nepochopení toho, proč USA vyrostly do podoby supervelmoci

Martin M. Šimečka: Ficovy vynucené chyby

Martin M. Šimečka, Denník N

Slovenský premiér přivedl Slovensko po prohře Viktora Orbána do takové izolace ve střední Evropě, jakou nikdy dosud nezažilo

Téma

Goodbye, Orbán

Tomáš Brolík

Jak se v Maďarsku přebírá moc

Zahraničí

Jak velký eurohujer je Péter Magyar?

Magdaléna Fajtová

Maďarsko se díky němu prý vrací do EU, ale jeho dosavadní působení v Evropském parlamentu bylo spíše vlažné

Šéf NATO proslul jako zaříkávač Donalda Trumpa, ale i jeho šarm přestává fungovat

Dominika Perlínová

Usměvavý optimismus Marka Rutteho naráží na zamračené podráždění trumpovské politiky

Jak se loví ruští hackeři? Hacknete je

Holger Stark , Die Zeit

Seděli v Moskvě a měli pod kontrolou až 4000 počítačů – pak kyberzločince překvapili němečtí vyšetřovatelé

Írán opět uzavřel Hormuzský průliv kvůli trvající americké námořní blokádě

Dominika Perlínová

Mapy: Kudy (ne)plují lodě na nejdůležitější námořní trase pro přepravu ropy

Šéf estonské rozvědky: Rusové nedokážou doplňovat padlé vojáky. Na bojišti mají vážný problém

Ondřej Kundra

S Kaupem Rosinem o celospolečenském přístupu k obraně, jedné nečekané hrozbě Evropě a o tom, co mu došlo v šestnácti

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Šéf SPD se dočkal. Mohl představit zákon o zrušení veřejnoprávních poplatků

František Trojan, Kristýna Jelínková

Po neziskovém sektoru a úřednících zaútočil Babišův kabinet na média. Je připraven vzít televizi a rozhlasu stovky milionů

Jak zaříznutí Nové zelené úsporám dostalo do problémů žadatele i firmy

Filip Zelenka

Náhlé ukončení státní podpory má řadu nepříjemných dopadů

Okamura si zve kandidáty na šéfa vojáků. Nechce však říct, o čem s nimi mluví a jaké má na ně požadavky

Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra

Prezident může výběr nového náčelníka generálního štábu využít jako trumf vůči vládě ve sporu o účast na summitu NATO

Politika

Zachrání Babiše před výpraskem na summitu NATO armádní technika v Hormuzu?

Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková

Šéf NATO Mark Rutte bleskově navštívil Prahu a apeloval na naše spojenecké závazky

Technologie

Anatomie jednoho podvodu: Seberou vám to nejcennější, co máte, svobodnou vůli

Petr Horký

Případy, kdy lidé po telefonu naletí kyberšmejdům, jsou stále častější. Imunní není nikdo

Věda

Budiž červené světlo! V čem může pomoci terapie, od níž si hodně slibujeme, ale málo toho víme

Martin Uhlíř

Záření kolem okraje viditelného spektra vyhlazuje vrásky a možná i chrání mozek po mrtvici. Proč terapie funguje a kde všude by mohla léčit, však zůstává nejasné

Kultura

Královny Brna jdou výsměchu naproti

Jindřiška Bláhová

Proč má smysl vzít „bizarní“ reality show ze života influencerek vážně

Sochař, který plete hlavu archeologům

Jan H. Vitvar

Ondřej Navrátil se přesunul od mramoru k vejcím a v Pardubicích vystavuje svůj deník lásky

Album týdne: Mezi Morriconem a Zappou – Squarepusher na novince diriguje virtuální orchestr

Pavel Turek

Výstava týdne: Místo zbraní objetí – fotograf Karel Cudlín vrací do Izraele lidskost

Jan H. Vitvar

Seriál týdne: Krokodýl Eddie – australská kriminálka Deadloch je vyšinutá všemi správnými směry

Jindřiška Bláhová

Literatura

Život je kruh

Boris Hokr

Lidstvo neposune fyzika, ale schopnost myslet jinak

Nekončící touha

Hana Ulmanová

Devadesátky

„Zlatá devadesátá“: Vzali jsme si zemi zpět

Jindřich Šídlo

Česko dokázalo využít svoji šanci v míře, jaké se od té doby ani nepřiblížilo

Cesta devadesátkami ke třetí privatizaci

Jaroslav Spurný

Na troskách bankovního socialismu povstali noví miliardáři

Nevím jak, ale zahučeli jsme do toho až po uši

Kateřina Mázdrová

S fotografem Rudem Prekopem o tom, jak na periferii republiky stavěli muzeum Andyho Warhola

Peníze, nebo život (filmu)

Jindřiška Bláhová

Na cestě divokými zákrutami, jimiž se po revoluci ubírala tuzemská kinematografie i představy o její budoucnosti

Jeden den v životě

Dědo, chystám večeři

Jan Vencálek

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper