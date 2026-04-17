Jak se loví ruští hackeři? Hacknete je
Seděli v Moskvě a měli pod kontrolou až 4000 počítačů – pak kyberzločince překvapili němečtí vyšetřovatelé
V polovině července loňského roku se v noci sešly v šedé betonové budově v hesenském Wiesbadenu více než dvě desítky policistů. Na tento okamžik se připravovali celé týdny, jak později prozradili někteří ze zasvěcených. Chtěli zatknout jednu z nejznámějších skupin ruských zločinců, která si říká No Name 057(16) a je pravděpodobně financována ruským státem. Jsou to profesionální hackeři, kteří se skrývají asi 2000 kilometrů daleko: v Moskvě.
Odtud řídí síť, ke které jsou chvílemi připojeny až 4000 počítačů z celého světa. Jejich cílem je jako hejno kobylek napadnout počítače firem nebo úřadů a zablokovat jim přístup k internetu. Zřejmě se domnívají, že jim v Moskvě nemůže německá policie nic udělat. Ale to se mýlí.
Zasahovat v zahraničí
O půlnoci policisté ze Spolkového kriminálního úřadu (BKA) vyrazí do akce. Vnikají do počítačů Rusů, jeden po druhém na dálku vypínají a přebírají tak kontrolu nad sítí, která již léta patří k nejaktivnějším v kybernetickém podsvětí. Získají přístupová data a v přímém přenosu sledují, jak na to překvapení hackeři reagují.
