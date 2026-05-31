Nikdy neumřít, všechno ovládnout
Kultura31. 5. 20263 minuty

Výstava týdne: Může za to počasí, nebo sociální sítě? Gabriela Slaninková maluje únavu své generace

Jan H. Vitvar

Minule jsem na tomto místě vyjmenovával některé z bývalých studentek a studentů Jiřího Petrboka na pražské AVU. Patří mezi ně i Gabriela Slaninková, která v jeho ateliéru diplomovala v roce 2019. Dnes třiatřicetiletá autorka patří k nepřehlédnutelným tvářím současné figurativní malby. Co se týče formy, hned na první pohled zaujme vytříbenou prací se světlem a barvami. Obsahově pak patří do aktuální vlny tvůrkyň, které skrz sebe sama vydávají velmi sugestivní generační zprávu o světě tady a teď. Důkazem je její výstava It Must Be the Weather, která probíhá v pražské galerii Platforma 15 pod dohledem tamního domovského kurátora Radka Wohlmutha.

Koupit předplatné

