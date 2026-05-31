Jan Lukavec

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Je současná geopolitika jen „šumem“ dějin?
Jak známý izraelský historik pábí o umělé inteligenci
Proč je Rusko diktátorštější režim než Sovětský svaz
Jak regulovat AI a digitální technologie
Soubor studií nahlíží umění první republiky v nečekaných kontextech
Jak vidí svět bojovník proti šarlatánství
Kniha mapuje fenomén prostituce na konci Rakouska-Uherska
Jak najít cestu mezi Skyllou despocie a Charybdou bezstátí
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