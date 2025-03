Horší než politbyro

Po ruském útoku na Ukrajinu se rusisté a ukrajinisté stali častými hosty českých médií. Jedním z nejvyhledávanějších je Tomáš Glanc, s nímž nyní připravil šéfredaktor Alarmu Jan Bělíček knižní rozhovor Ruská duše neexistuje. A rusista, působící nyní na Univerzitě v Curychu, tuto příležitost naplno využil, aby obsáhle a v kontextu vyložil svůj náhled na to, jaký je stav ruské společnosti a vedení země od rozpadu SSSR až po dnešek, co vedlo k agresi vůči suverénnímu státu a jaké jsou možné scénáře budoucnosti. Bez rozpaků přitom přiznává, že válku tak velkého rozsahu rozhodně nečekal; jako ostatně skoro žádný expert. Zároveň však odmítá, že by Rusko bylo „předurčeno“ ke zlu.