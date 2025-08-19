Na povolební koalici ODS a ANO to zatím nevypadá. Ale zcela vyloučená možnost to není
Fialova i Babišova strana odmítají možnost, že by spolu vládly, špatné koaliční výsledky by to ovšem mohly změnit
Termín ODSÁNO, neboli spojení ODS a hnutí ANO, se v on-line slovníku Čeština 2.0 objevil už na konci roku 2022. Zatím největší slávu ale zažil po loňském vyhazovu Ivana Bartoše z vlády kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení, kdy ho začali používat Piráti. „Nejde o digitalizaci stavebního řízení, ale o to, aby se uvolnila do budoucna cesta pro vytvoření koalice ‚odsáno‘,“ prohlásil v září 2024 šéf pirátských poslanců Jakub Michálek na mimořádné tiskové konferenci.
Termín vzniklý ze spojení názvů stran má narážet na minulost a společné znaky obou uskupení, které by jejich spojenectví ještě zesílilo. Jde zejména o varování před vysáváním finančních zdrojů z veřejných rozpočtů, stejně jako před kartelizací a klientelismem. Najdeme ho na sociálních sítích, používají ho někteří komentátoři a srovnávají tuto možnost s někdejší opoziční smlouvou. I díky nim tahle hypotéza stále visí ve vzduchu, nicméně v aktuálních předvolebních diskusích se „odsání“ zatím neobjevuje, stejně tak ani jedna ze stran nevysílá smířlivé signály, že by o spojení byť uvažovaly.
Premiér Fiala pravidelně odmítá možnost vlády s hnutím Andreje Babiše, které je dlouhodobým lídrem předvolebních preferencí. Stejně jako další politici z ODS, které Respekt měsíc a půl před volbami oslovil. „Zástupci hnutí ANO říkají, že zruší vše, co se této vládě podařilo, jako je například důchodová reforma. Nedokážu si představit, že bychom s někým takovým vládli,“ vysvětluje svůj postoj poslanec Jan Skopeček.
To podle něj a dalších předních členů ODS platí i v případě, že by Česku hrozila vláda hnutí ANO s některou z antisystémových stran: „Andrej Babiš se podle mě stejně na někoho odjinud obracet nebude, pokud bude mít většinu například s SPD nebo Stačilo!.“
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu