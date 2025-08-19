V Srbsku střety mezi demonstranty a policí přerostly v pouliční válku
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou
Protesty v Srbsku vypukly před asi devíti měsíci. Začalo to zřícením nově zrekonstruovaného přístřešku v Novém Sadu, při kterém přišlo o život 16 lidí. Podle kritiků za to může korupce při zadávání veřejných zakázek. Na některé demonstrace kvůli tomu přišly statisíce lidí, následně padla vláda. Přesto i po devíti měsících nyní protesty v Srbsku eskalují a čím dál častěji dochází ke střetu pro a protivládních demonstrantů i policie. Srbský prezident Aleksandar Vučič navíc prohlásil, že stát je plně odhodlán využít vše, co je k dispozici, aby obnovil pořádek. A uvedl, že to bude velmi odlišné od toho, co jsme doposud viděli. „Lidé, kteří se účastní protestů čekají, že dojde ještě k větší brutalitě ze strany policie, nebo se k ní přidají jiné ozbrojené složky. Asi to ale neznamená nic dobrého pro protestující a především občanskou společnost," říká ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová. O občanskou válku podle ní ale zatím nejde. Co přesně se v Srbsku v posledních týdnech děje? Co víme o provládních demonstrantech? A jak tamní dění pokrývají srbská média?
Podcast je součástí série