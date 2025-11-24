24. 11. 202524 minut
Ukrajina si trochu oddechla. Co přinesla ženevská jednání o Trumpově mírové dohodě?
S Tomášem Brolíkem o vyvoji snah ukončit ruskou agresi na Ukrajině v režii USA
Jednání mezi USA a Ukrajinou v Ženevě jsou u konce. Jak se podmínky možného konce ruské agrese na Ukrajině jeví z Kyjeva, Moskvy, Washingtonu a evropských metropolí. Nabral vývoj lepší směr oproti prvnímu návrhu Bílého domu? A kudy z pohledu Ukrajiny vlak nepojede? Nejen o tom mluví v podcastu Výtah Respektu Tomáš Brolík. Ptal se Štěpán Sedláček.
