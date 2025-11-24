Anne Applebaum: Temný plán, který je zárukou budoucí války
Kdo bude mít největší prospěch z 28bodového návrhu Bílého domu pro Ukrajinu?
Osmadvacetibodový mírový plán, který Spojené státy a Rusko chtějí vnutit Ukrajině a Evropě, je pojmenovaný nesprávně. Není to mírový plán. Je to návrh, který oslabuje Ukrajinu a Ameriku odtahuje od Evropy. Připravuje tak půdu pro rozsáhlejší konflikt v budoucnu. Do té doby z něj mají těžit nejmenovaní ruští a američtí investoři. Na úkor všech ostatních.
Plán za Američany vyjednal Steve Witkoff, podnikatel v realitách, který nemá žádné historické, geografické ani kulturní znalosti o Rusku nebo Ukrajině. Jeho ruským protějškem byl Kirill Dmitrijev, šéf státního investičního fondu, jenž většinu svého života tráví uzavíráním obchodních dohod. Když detaily plánu vyšly najevo, byli evropští lídři – kteří teď platí skoro všechny válečné účty – v šoku. Ukrajinci stejně tak.
Ti si ani nebyli jistí, jestli tenhle nejnovější plán brát vážně, dokud jim nebylo řečeno, že s ním musí souhlasit do týdne, jinak přijdou o veškerou další americkou podporu. I kdyby plán nakonec selhal, tohle arogantní a zmatečné ultimátum (které přišlo jen několik dní poté, co ministerstvo zahraničí schválilo prodej protivzdušných zbraní Ukrajině) trvale poškodí reputaci Ameriky jako spolehlivého spojence, a to nejen v Evropě, ale po celém světě.
Hlavní body plánu odrážejí dlouhodobé požadavky Ruska. Spojené státy by uznaly ruskou nadvládu nad Krymem, Doněckem a Luhanskem – to všechno jsou dnes právně součásti Ukrajiny. Rusko by v praxi mělo kontrolu nad územím, které dobylo u Záporoží a Chersonu. Během okupace tu Rusové masově zatýkali, mučili a jinak utlačovali ukrajinské občany. A protože by Rusko podle dohody za tyto zločiny neneslo odpovědnost, beztrestně by v tom pokračovalo. Ukrajina by se stáhla z mohutně opevněných a zaminovaných částí Doněcka, které stále kontroluje. Po jejich ztrátě by byla střední Ukrajina obnažená pro budoucí útok.
